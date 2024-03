9e Normandique sport, santé et bien-être Promenade des Planches Deauville, dimanche 26 mai 2024.

9e Normandique sport, santé et bien-être Promenade des Planches Deauville Calvados

L’association Les Normandiques organise la 9e édition de La Normandique, grande journée événement de marche nordique de la Côte Fleurie, entièrement sur les plages de Deauville, Tourgéville, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer.

Deux marches nordiques sont proposées une marche « sportive » de 12 km chronométrée avec classement individuel et une marche « nature-santé-loisir » de 6 km, sans chronomètre ni classement.

Un village bien-être et de santé, ouvert de de 10h à 16h, présente également des stands de réflexologie, yoga, sophrologie, massages, et des initiations et présentation de matériel de marche nordique…

Au programme:

7h30-8h30 Retrait des derniers dossards pour la marche sportive .

8h40 Echauffement pour tous les participants.

9h00 Départ de la marche nordique sportive de 12 km, chronométrée avec classement.

9h15 Départ de la marche nordique nature-santé-loisir de 6 km, sans chrono ni classement.

10h30-11h30 Stand de ravitaillement du Village Bien Être.

10h à 16h: Réflexologie plantaire, yoga, sophrologie, stands de bien-être et de santé et massages au Village Bien Être.

12h00 Podium et remise des prix.

12h30 Apéritif festif au Village Bien Être.

14h: Initiations à la marche nordique.

L’association Les Normandiques organise la 9e édition de La Normandique, grande journée événement de marche nordique de la Côte Fleurie, entièrement sur les plages de Deauville, Tourgéville, Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer.

Deux marches nordiques sont proposées une marche « sportive » de 12 km chronométrée avec classement individuel et une marche « nature-santé-loisir » de 6 km, sans chronomètre ni classement.

Un village bien-être et de santé, ouvert de de 10h à 16h, présente également des stands de réflexologie, yoga, sophrologie, massages, et des initiations et présentation de matériel de marche nordique…

Au programme:

7h30-8h30 Retrait des derniers dossards pour la marche sportive .

8h40 Echauffement pour tous les participants.

9h00 Départ de la marche nordique sportive de 12 km, chronométrée avec classement.

9h15 Départ de la marche nordique nature-santé-loisir de 6 km, sans chrono ni classement.

10h30-11h30 Stand de ravitaillement du Village Bien Être.

10h à 16h: Réflexologie plantaire, yoga, sophrologie, stands de bien-être et de santé et massages au Village Bien Être.

12h00 Podium et remise des prix.

12h30 Apéritif festif au Village Bien Être.

14h: Initiations à la marche nordique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:30:00

fin : 2024-05-26

Promenade des Planches (en face du Point de Vue)

Deauville 14800 Calvados Normandie lesnormandiques@gmail.com

L’événement 9e Normandique sport, santé et bien-être Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville