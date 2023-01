9E MONDIAL DE LA SOUPE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Le mondial de la soupes. organisé par le comité des fêtes Vacquerois et se déroulera dans la salle la grange .

Début des festivités à 18h avec un apéro-musique .

A 19 h, dégustation de soupes qui seront multiples et variées puisqu’il y aura des soupes salées comme sucrées, des soupes chaudes et des soupes froides, bref l’embarras du choix.

A 22h, remise des prix aux 3 meilleures soupes après lecture des résultats, cette année le prix spécial du jury sera décerné par des chefs de cuisines.

Ce concours se donne pour objectif de favoriser les échanges au travers de la cuisine.

Début des festivités à 18h avec un apéro-musique . +33 7 69 13 96 90 comité des fêtes vacquerois

