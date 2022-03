9e Journées des Plantes Méditerranéennes et de Collection La Valette-du-Var La Valette-du-Var Catégories d’évènement: La Valette-du-Var

9e Journées des Plantes Méditerranéennes et de Collection Domaine d'Orves 71 avenue de la libération La Valette-du-Var

2022-03-19 – 2022-03-20

La Valette-du-Var Var La Valette-du-Var EUR 3 3 Weekend autour des plantes et de l’artisanat au Jardin Remarquable du Domaine d’Orvès.

Une bastide provençale, un jardin à la française et un parc à l’anglaise. lesamisdorves@gmail.com +33 4 94 20 53 25 http://domainedorves.fr/ Domaine d’Orves 71 avenue de la libération La Valette-du-Var

