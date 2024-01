9E ÉDITION FESTIVAL DE L’ILLUSTRATION ET DE LA BD DU PAYS D’ANCENIS Ancenis-Saint-Géréon, samedi 30 mars 2024.

Venez participer à la 9ème édition du festival de l’illustration et de la BD du Pays d’Ancenis les 30 et 31 mars !

Au programme :

Dédicaces, espace mangas/comics, animation LEGO

Nouveauté 2024 : concours de cosplay

Entrée : 3€

Gratuit pour les de 12 ans EUR.

Espace Edouard Landrain

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire ancenisbd@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00



