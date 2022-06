9e édition du Festival Impro En Seine Théâtre du Gymnase Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

9e édition du Festival Impro En Seine Théâtre du Gymnase, 24 juin 2022, Paris. Du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

dimanche

de 11h00 à 22h00

samedi

de 11h00 à 23h00

vendredi

de 18h00 à 23h00

. payant

La 9e édition du Festival Impro en Seine, les 72h d’Impro de Paris au Théâtre du Gymnase Marie Bell. Le festival se jouera simultanément dans les 3 salles du Théâtre du Gymnase, un spectacle toutes les heures, pour un record de 84 shows ! Une occasion unique d’apprécier tout le talent et la créativité de la scène impro de France et d’ailleurs. Théâtre du Gymnase 38 Bd de Bonne Nouvelle 75010 Paris Contact : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.improenseine.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Rk9ge-DSOAuiG_AOoBMM8Gi_LSUpUHyxdMFm6JarOsWM_rBOkUVPrpKc&h=AT0_DnDvmfRK1S0yDZWaRejZgZuwUHwxKWPD4i_ls8Q8OZsXgHeztl5DVjzG4459JbRa3LGYHQ4wP_cMv_o6iAjEDMgzvWXi3CImL0cnz67h7hEmq-G9WXXInZnr3dhP8RLcZEcK0XJTp9mr7_UpIA https://www.facebook.com/improenseine/ https://www.facebook.com/improenseine/ https://impro.placeminute.com/event/comedie/festival-d-impro-de-paris-9e-edition-en-2022,37461.html?fbclid=IwAR2zsWNLdibTRNwvppBEdpelUjeURBO7EA7hlunmQMbEYSIUWwOO48cD8q0

Impro en Seine Festival Impro en Seine | Edition 2022

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Gymnase Adresse 38 Bd de Bonne Nouvelle Ville Paris lieuville Théâtre du Gymnase Paris Departement Paris

Théâtre du Gymnase Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

9e édition du Festival Impro En Seine Théâtre du Gymnase 2022-06-24 was last modified: by 9e édition du Festival Impro En Seine Théâtre du Gymnase Théâtre du Gymnase 24 juin 2022 Paris THEATRE DU GYMNASE Paris

Paris Paris