9e édition des journées nationales handisport Gymnase Raymond Aubertin

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Gymnase Raymond Aubertin Dans le cadre du label Terre de jeux que la Ville a obtenu il y a quelques jours, la direction des Sports se mobilise pour sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 (un peu plus de 300 au total) à différents pratiques sportives avec notamment : le basket fauteuil, le rugby fauteuil, le cécifoot (yeux bandés), la boccia et le parcours fauteuil. Trois athlètes paralympiques seront présents comme : Yvan Wouandji, capitaine de l’équipe de France cécifoot et porte drapeau Paralympique 2024

Yohan Peter, escrimeur handisport qui a participé au dernier JO paralympique de Tokyo

Roger Deda, ancien capitaine de l’équipe de France de basket fauteuil. Des enfants de classes de CM2 de la Ville seront sensibilisées aux notions de handicap et à la pratique du handisport. Gymnase Raymond Aubertin 67 rue de Ruzé

