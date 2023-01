9e Bourse des collectionneurs Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

2023-02-19 08:00:00 – 2023-02-19 18:00:00

Oise Organisée par Les Chevalets Margnotin d’atelier d’Arts.

Entrée gratuite. 62 exposants toutes collections. Restauration sur place Organisée par Les Chevalets Margnotin d’atelier d’Arts.

Organisée par Les Chevalets Margnotin d'atelier d'Arts.

Entrée gratuite. 62 exposants toutes collections. Restauration sur place

+33 3 44 83 30 46 http://chevaletsmargnotins.e-monsite.com/

