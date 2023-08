Journée de la Terre Nourricière – Spectacle « Nouveaux Terriens » 9B Rue François Chenieux Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 6 octobre à la chapelle de la Visitation,

Le spectacle « Nouveaux Terriens », animé par Fred Billy, est basé sur les témoignages de néo-paysans et paysannes. L’événement sera suivi d’une ce spectacle clôturera l’événement « Terre Nourricière : les rencontres du manger local ».

Organisé par 3 associations agissant pour le développement de l’agriculture paysanne et biologique en Limousin (Terre de Liens, Agrobio 87, Adear), cet événement entend sensibiliser grand public et élu·es des collectivités locales aux enjeux de préservation des terres agricoles et de relocalisation de notre alimentation.

Réservations et informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:30:00. .

9B Rue François Chenieux Chapelle de la Visitation

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



October 6 at the Chapelle de la Visitation,

The « Nouveaux Terriens » show, hosted by Fred Billy, is based on the testimonies of new farmers. The show will close the « Terre Nourricière: les rencontres du manger local » event.

Organized by 3 associations working for the development of peasant and organic farming in Limousin (Terre de Liens, Agrobio 87, Adear), this event aims to raise awareness among the general public and local elected representatives of the issues involved in preserving farmland and relocating our food supply.

Reservations and further information on the website (link).

6 de octubre en la Chapelle de la Visitation,

El espectáculo « Nouveaux Terriens », presentado por Fred Billy, se basa en los testimonios de nuevos agricultores. El espectáculo clausurará el evento « Terre Nourricière: les rencontres du manger local ».

Organizado por 3 asociaciones que trabajan por el desarrollo de la agricultura campesina y ecológica en Lemosín (Terre de Liens, Agrobio 87, Adear), este acto pretende sensibilizar al público en general y a los representantes electos de las autoridades locales sobre los problemas que plantea la preservación de las tierras de cultivo y la relocalización de nuestros alimentos.

Para reservas y más información, visite el sitio web (enlace).

Am 6. Oktober in der Kapelle der Heimsuchung,

Die von Fred Billy moderierte Show « Nouveaux Terriens » basiert auf den Berichten von Neobauern und -bäuerinnen. Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Diese Aufführung bildet den Abschluss der Veranstaltung « Terre Nourricière: les rencontres du manger local ».

Diese Veranstaltung wird von drei Verbänden organisiert, die sich für die Entwicklung der bäuerlichen und biologischen Landwirtschaft in der Region Limousin einsetzen (Terre de Liens, Agrobio 87, Adear) und soll die breite Öffentlichkeit und die gewählten Vertreter der lokalen Gebietskörperschaften für die Herausforderungen sensibilisieren, die mit der Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen und der Relokalisierung unserer Ernährung verbunden sind.

Reservierungen und weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole