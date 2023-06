FORUM MÉTIERS D’ART : EXPOSITION D’ÉTÉ 9B Rue du Temple Jublains, 1 juillet 2023, Jublains.

Jublains,Mayenne

Le Forum Métiers d’Art à Jublains un lieu découverte et de valorisation des métiers de l’artisanat d’art..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 18:00:00. .

9B Rue du Temple

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire



The Forum Métiers d’Art in Jublains is a place to discover and promote the arts and crafts.

El Forum Métiers d’Art de Jublains es un lugar para descubrir y promover los oficios del arte y la artesanía.

Das Forum Métiers d’Art in Jublains ein Ort, an dem die Berufe des Kunsthandwerks entdeckt und aufgewertet werden.

