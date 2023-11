Cérémonie du souvenir 999 Route du Chef Lieu Fillinges Catégories d’Évènement: FILLINGES

Haute-Savoie Cérémonie du souvenir 999 Route du Chef Lieu Fillinges, 11 novembre 2023, Fillinges. Fillinges,Haute-Savoie Cérémonie du souvenir du 11 novembre..

2023-11-11 09:30:00 fin : 2023-11-11 . .

999 Route du Chef Lieu Monument aux morts

Fillinges 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Remembrance ceremony on November 11. Ceremonia de conmemoración el 11 de noviembre. Gedenkzeremonie am 11. November. Mise à jour le 2023-11-03 par Môle et Brasses Tourisme Détails Catégories d’Évènement: FILLINGES, Haute-Savoie Autres Lieu 999 Route du Chef Lieu Adresse 999 Route du Chef Lieu Monument aux morts Ville Fillinges Departement Haute-Savoie Lieu Ville 999 Route du Chef Lieu Fillinges latitude longitude 46.158509;6.342817

999 Route du Chef Lieu Fillinges Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fillinges/