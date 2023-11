Fête de Noël 991 Rte d’Auch Lannemezan, 17 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Fête de Noël au Haras du Nébouzan

Balade déguisée cavalier / cheval tous niveaux.

Restauration sur place.

Gouté spécial noël enfant et adulte..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

991 Rte d’Auch LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas party at the Haras du Nébouzan

Disguised horse and rider rides for all levels.

Catering on site.

Special Christmas snack for children and adults.

Fiesta de Navidad en el Haras du Nébouzan

Paseos a caballo disfrazados para todos los niveles.

Catering in situ.

Merienda especial de Navidad para niños y adultos.

Weihnachtsfeier im Gestüt Haras du Nébouzan

Verkleideter Reiter/Pferd-Ausritt für alle Niveaus.

Verpflegung vor Ort.

Spezielle Weihnachtsgouté für Kinder und Erwachsene.

