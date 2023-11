Fête de Noël au Haras du Nébouzan 991 Route d’Auch Lannemezan, 17 décembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Venez fêter Noël au Haras du Nébouzan.

Au programme, balade déguisée cavalier / cheval. TOUS NIVEAUX.

Goûter spécial Noël enfant et adulte..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

991 Route d’Auch Centre équestre et Haras du Nébouzan

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and celebrate Christmas at the Haras du Nébouzan.

Disguised horse and rider rides. ALL LEVELS.

Special Christmas snack for children and adults.

Venga a celebrar la Navidad en el Haras du Nébouzan.

En el programa, un paseo a caballo y jinete disfrazados. TODOS LOS NIVELES.

Merienda especial de Navidad para niños y adultos.

Feiern Sie Weihnachten im Haras du Nébouzan.

Auf dem Programm steht ein verkleideter Reiter-/Pferdeausritt. ALLE NIVEAUS.

Spezieller Weihnachtsimbiss für Kinder und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65