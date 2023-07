Jazz sur Mars Repas concert. 990 chemin du Château de Flossac – Domaine de Malleval Mars, 29 juillet 2023, Mars.

Une semaine de stage, un batteur : Gilles Alamel, un pianiste : Stéphane Bertolina, une fine équipe de chanteuses, batteurs, panistes, guitaristes et autres instruents vous donnent rendez-vous pour une soirée régalade sur Mars.

2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 . EUR.

990 chemin du Château de Flossac – Domaine de Malleval

Mars 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A week of training, a drummer: Gilles Alamel, a pianist: Stéphane Bertolina, a fine team of singers, drummers, panists, guitarists and other instruments invite you to an evening on Mars

Una semana de entrenamiento, un batería: Gilles Alamel, un pianista: Stéphane Bertolina, un buen equipo de cantantes, percusionistas, panistas, guitarristas y otros instrumentos se dan cita para una velada de diversión en Marte

Eine Woche Praktikum, ein Schlagzeuger: Gilles Alamel, ein Pianist: Stéphane Bertolina, ein feines Team von Sängerinnen, Schlagzeugern, Panisten, Gitarristen und anderen Instrumentalisten verabreden sich mit Ihnen zu einer abendlichen Regalade auf dem Mars

