Repas concert : Onda Luar 990 chemin du Château de Flossac – Domaine de Malleval Mars, 7 juillet 2023, Mars.

Un voyage où les rôles s’échangent et se répondent : la clarinette raconte, la voix donne la pulse, les percussions tissent l’harmonie et la guitare envoûte les cœurs. La samba fait écho au Jazz, les mythes à l’histoire..

2023-07-07 20:00:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

990 chemin du Château de Flossac – Domaine de Malleval

Mars 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A journey where roles are exchanged and answered: the clarinet tells the story, the voice gives the pulse, the percussion weaves the harmony and the guitar bewitches the heart. Samba echoes jazz, myth echoes history.

Un viaje en el que los papeles se intercambian y se responden: el clarinete cuenta la historia, la voz da el pulso, la percusión teje la armonía y la guitarra hechiza el corazón. La samba se hace eco del jazz, el mito se hace eco de la historia.

Eine Reise, auf der die Rollen getauscht und geantwortet werden: Die Klarinette erzählt, die Stimme gibt den Takt an, die Perkussion webt die Harmonie und die Gitarre verzaubert die Herzen. Der Samba ist ein Echo des Jazz, die Mythen ein Echo der Geschichte.

