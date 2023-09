SPECTACLE JEUNE PUBLIC 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 12 juin 2024, Pompey.

Pompey,Meurthe-et-Moselle

Spectacle Jeune Public.

à partir de 2 ans.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins fleuris à Pompey.

15h.

Participation libre.. Tout public

Mercredi 2024-06-12 15:00:00 fin : 2024-06-12 . 0 EUR.

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Show for young audiences.

ages 2 and up.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins fleuris à Pompey.

15h.

Free admission.

Espectáculo para público infantil.

a partir de 2 años.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins fleuris à Pompey.

15h.

Entrada gratuita.

Aufführung für junges Publikum.

ab 2 Jahren.

MJC EVS de Pompey, 99 ter rue des jardins fleuris in Pompey.

15h.

Kostenlose Teilnahme.

Mise à jour le 2023-09-18 par TOURISME BASSIN de POMPEY