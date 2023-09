FETE DES VOISINS 2024 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 7 juin 2024, Pompey.

Pompey,Meurthe-et-Moselle

La fête des voisins de la MJC EVS de Pompey, organisée en partenariat avec l’Espace Solidarité La Maison Fleurie, est un moment privilégié pour faire des rencontres de façon conviviale, pour rompre l’isolement et ainsi passer du temps Ensemble.

Comme chaque édition, le principe est le même. Il consiste à ce que chacun ramène un plat à partager. Des animations seront prévues tout au long des festivités.

Renseignement et inscription : 03 83 24 77 57.. Tout public

Vendredi 2024-06-07 fin : 2024-06-07 . 0 EUR.

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The MJC EVS de Pompey’s Neighbors’ Day, organized in partnership with Espace Solidarité La Maison Fleurie, is a great opportunity to meet new people in a friendly atmosphere, break the isolation of others and spend time together.

Like every year, the principle is the same. Everyone brings a dish to share. Entertainment will be provided throughout the festivities.

Information and registration: 03 83 24 77 57.

El Día del Vecino del MJC EVS de Pompey, organizado en colaboración con el Espace Solidarité La Maison Fleurie, es una gran oportunidad para reunirse en un ambiente amistoso, romper el aislamiento y pasar un rato juntos.

El principio es el mismo de todos los años. Cada uno trae un plato para compartir. Habrá animación durante toda la fiesta.

Información e inscripciones: 03 83 24 77 57.

Das Nachbarschaftsfest der MJC EVS de Pompey, das in Partnerschaft mit dem Espace Solidarité La Maison Fleurie organisiert wird, ist ein besonderer Moment, um auf gesellige Weise neue Leute kennenzulernen, die Isolation zu durchbrechen und so Zeit miteinander zu verbringen.

Wie bei jeder Ausgabe ist das Prinzip das gleiche. Es besteht darin, dass jeder ein Gericht mitbringt, das er mit anderen teilen möchte. Während der gesamten Feierlichkeiten sind Animationen vorgesehen.

Informationen und Anmeldung: 03 83 24 77 57.

Mise à jour le 2023-09-18 par TOURISME BASSIN de POMPEY