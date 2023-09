SPECTACLE MUSICO BURLESQUE AVEC LE TRIO KAZOO 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey SPECTACLE MUSICO BURLESQUE AVEC LE TRIO KAZOO 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 24 février 2024, Pompey. Pompey,Meurthe-et-Moselle Horaire : 19h, entrée payante.

Repas : apéritif, plat, café gourmand.

Buvette sur place.

Réservation obligatoire au : 03 83 24 77 57.. Tout public

Samedi 2024-02-24 19:00:00 fin : 2024-02-24 22:00:00. .

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Schedule: 7pm, admission charged.

Meal: aperitif, main course, gourmet coffee.

Refreshment bar on site.

Reservations required: 03 83 24 77 57. Horario: 19.00 h, entrada de pago.

Comida: aperitivo, plato principal, café gourmet.

Bar de refrescos in situ.

Reserva obligatoria en el teléfono: 03 83 24 77 57. Uhrzeit: 19 Uhr, Eintritt kostenpflichtig.

Essen: Aperitif, Hauptgericht, Café gourmand.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Catégories d'Évènement: Meurthe-et-Moselle, Pompey

99 ter rue des Jardins Fleuris
Pompey
Meurthe-et-Moselle

