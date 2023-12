SPECTACLE – LE TRÉSOR DE P’TIT PIRATE 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 Le trésor de p’tit pirate, spectacle familial dès 3 ans. P’tit Pirate s’est fait voler son trésor par le terrible Sam-n’a-qu’un-œil. Avec ses moussaillons, il va prendre la mer pour aller récupérer son précieux coffre. Mais l’aventure ne va pas être de tout repos. Entre rêve et réalité, quelles rencontres fera–t-il ? Il lui faudra, en tout cas, être perspicace et affronter les éléments ! Théâtre, chansons, marionnette sont à découvrir dans cette chouette aventure qui ravira petits et grands. Participation libre..

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est

