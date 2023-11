BAL FOLK 99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey, 2 décembre 2023, Pompey.

Pompey,Meurthe-et-Moselle

La MJC de Pompey organise son traditionnel Bal Folk.

Le groupe folk médiéval Elixir vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Bonne ambiance et convivialité garantie.. Tout public

Samedi 2023-12-02 21:00:00 fin : 2023-12-02 23:59:00. 8 EUR.

99 ter rue des Jardins Fleuris

Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The MJC de Pompey organizes its traditional Bal Folk.

The medieval folk group Elixir will keep you dancing into the night. Great atmosphere and conviviality guaranteed.

El MJC de Pompey organiza su tradicional Baile Popular.

El grupo de folk medieval Elixir le hará bailar toda la noche. Gran ambiente y convivencia garantizados.

Das MJC de Pompey organisiert seinen traditionellen Bal Folk.

Die mittelalterliche Folkgruppe Elixir wird Sie bis zum Ende der Nacht zum Tanzen bringen. Gute Stimmung und Geselligkeit sind garantiert.

Mise à jour le 2023-11-03 par TOURISME BASSIN de POMPEY