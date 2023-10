Les animaux fantastiques dans l’Égypte ancienne 99 rue Paul Bert Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais Les animaux fantastiques dans l’Égypte ancienne 99 rue Paul Bert Lens, 16 décembre 2023, Lens. Lens,Pas-de-Calais Par Pascal Vernus, égyptologue, directeur d’études, École Pratique des Hautes Études (Paris).

By Pascal Vernus, Egyptologist, Director of Studies, École Pratique des Hautes Études (Paris) Por Pascal Vernus, egiptólogo, Director de Estudios, École Pratique des Hautes Études (París) Von Pascal Vernus, Ägyptologe, Studiendirektor, École Pratique des Hautes Études (Paris)

