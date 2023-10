Festival de la Sainte Barbe – Petit déjeuner de la Sainte Barbe 99 rue Paul Bert Lens, 2 décembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Dans le cadre du festival de la Sainte Barbe, le Louvre-Lens vous accueille pour le petit-déjeuner..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



As part of the Sainte Barbe festival, Louvre-Lens welcomes you for breakfast.

Como parte del festival Sainte Barbe, Louvre-Lens le da la bienvenida para el desayuno.

Im Rahmen des Festivals der Heiligen Barbara empfängt Sie der Louvre-Lens zum Frühstück.

