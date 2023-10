LES MIOCHES AU CINOCHE – L’histoire sans fin 99 rue Paul Bert Lens, 8 novembre 2023, Lens.

« Les mioches au cinoche », c’est le festival du cinéma pour enfant sur l’agglomération de Lens-Liévin !.

« Les mioches au cinoche » is the children’s film festival in the Lens-Liévin conurbation!

« Les mioches au cinoche » es el festival de cine infantil de la aglomeración Lens-Liévin

« Les mioches au cinoche », das ist das Kinderfilmfestival im Großraum Lens-Liévin!

