Loin dans la mer 99 rue Paul Bert Lens, 25 octobre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Théâtre création 2023 – De Lisa Guez et la Compagnie de l’Oiseau-Mouche.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Théâtre création 2023 – By Lisa Guez and Compagnie de l?Oiseau-Mouche

Théâtre création 2023 – Por Lisa Guez y la Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Theaterkreation 2023 – Von Lisa Guez und der Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Mise à jour le 2023-10-11 par Pas-de-Calais Tourisme