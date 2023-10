La couleur des émotions : « L’amour » 99 Rue John Kennedy Saint-Lô, 30 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de sa programmation « La couleur des émotions », le centre Nelson Mandela vous donne rendez-vous le 30 octobre prochain pour une journée dédiée à « L’amour ».

Au programme :

– 10h à 12h > Lectures et jeux (parents/enfants)

– 17h à 18h30 > atelier « Bien-être »

Pensez à réserver

Gratuit – Tous publics.

As part of its « The Color of Emotions » program, the Nelson Mandela Center invites you to join us on October 30 for a day dedicated to « Love ».

On the program :

– 10am to 12pm > Readings and games (parents/children)

– 5pm to 6.30pm > « Well-being » workshop

Don’t forget to book

Free – All publics

En el marco de su programa « El color de las emociones », el Centro Nelson Mandela le invita a participar el 30 de octubre en una jornada dedicada al « Amor ».

Programa

– de 10.00 a 12.00 h > Lecturas y juegos (padres/niños)

– de 17.00 a 18.30 h > Taller « Bienestar

No olvide reservar

Gratuito – Abierto a todos

Im Rahmen seines Programms « Die Farbe der Emotionen » lädt Sie das Nelson-Mandela-Zentrum am 30. Oktober zu einem Tag ein, der dem Thema « Liebe » gewidmet ist.

Auf dem Programm stehen:

– 10:00 bis 12:00 Uhr > Lesungen und Spiele (Eltern/Kinder)

– 17h bis 18h30 > Workshop « Wohlbefinden »

Denken Sie an eine Reservierung

Kostenlos – Für alle Altersgruppen

