MEURTRE AU CHÂTEAU ? LA DANSE MACABRE 99 rue du Maréchal Joffre Sarreguemines, 20 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

A l’occasion du festival départemental Bêtes et Sorcières édition 2023, glissez–vous dans la peau d’un détective le temps d’une expérience insolite et menez l’enquête ! L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, vous invite au bal où tout ne s’est pas passé comme prévu…

Une expérience insolite :

Un bal est organisé par l’héritier du château et gérant de la célèbre manufacture de vaisselle. La haute société, les clients et pour la première fois les ouvriers, sont conviés à cette soirée… Mais seulement quelques minutes avant le début des festivités, quelqu’un est retrouvé mort !

Votre mission : lever le voile sur cette affaire en trouvant le coupable et son mobile.

Les participants disposeront d’une heure pour dénicher les indices éparpillés dans la salle du bal…

Une manière insolite de (re)découvrir ce lieu emblématique de Sarreguemines en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou en ligne (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), dans la limite des places disponibles, 8 participants max. par session, à partir de 14 ans.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. 15 EUR.

99 rue du Maréchal Joffre

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



For the 2023 edition of the Bêtes et Sorcières festival, slip into the shoes of a detective for an unusual experience and investigate! The Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, in partnership with the Communauté d?Agglomération Sarreguemines Confluences, invites you to the ball where everything went wrong?

An unusual experience:

A ball is organized by the heir to the château and manager of the famous tableware factory. High society, customers and, for the first time, workers are invited to the party? But just minutes before the festivities begin, someone is found dead!

Your mission: to uncover the truth behind the murder and find the culprit and his motive.

Participants have one hour to unearth the clues scattered around the ballroom?

An unusual way to (re)discover this emblematic Sarreguemines landmark with family and friends!

Reservations required at the Tourist Office or online (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), subject to availability, max. 8 participants per session, aged 14 and over.

Para la edición 2023 del festival Bêtes et Sorcières, ¡métase en la piel de un detective para vivir una experiencia insólita e investigar! La Oficina de Turismo de Sarreguemines Confluences, en colaboración con la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (Comunidad de aglomeración de Sarreguemines Confluencias), le invita al baile en el que no todo salió según lo previsto?

Una experiencia insólita:

El heredero del castillo y director de la famosa fábrica de loza organiza un baile. La alta sociedad, los clientes y, por primera vez, los trabajadores están invitados a la fiesta? Pero unos minutos antes de que comience la fiesta, alguien aparece muerto

Tu misión: desvelar el misterio encontrando al culpable y su móvil.

Los participantes disponen de una hora para encontrar las pistas esparcidas por el salón de baile?

Una manera insólita de (re)descubrir este emblemático lugar de Sarreguemines en familia o entre amigos

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo o en línea (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), según disponibilidad, máx. 8 participantes por sesión, a partir de 14 años.

Anlässlich des Festivals Bêtes et Sorcières 2023 schlüpfen Sie für eine ungewöhnliche Erfahrung in die Rolle eines Detektivs und stellen Sie Nachforschungen an! Das Office de Tourisme Sarreguemines Confluences lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences zu einem Ball ein, bei dem nicht alles nach Plan verlaufen ist?

Eine ungewöhnliche Erfahrung:

Der Erbe des Schlosses und Geschäftsführer der berühmten Geschirrmanufaktur organisiert einen Ball. Die High Society, die Kunden und zum ersten Mal auch die Arbeiter sind zu diesem Abend eingeladen Doch nur wenige Minuten vor Beginn der Feierlichkeiten wird jemand tot aufgefunden!

Ihre Aufgabe ist es, den Fall aufzuklären, indem Sie den Täter und sein Motiv finden.

Die Teilnehmer haben eine Stunde Zeit, um die im Ballsaal verteilten Hinweise zu finden

Eine ungewöhnliche Art und Weise, diesen symbolträchtigen Ort in Sarreguemines mit der Familie oder mit Freunden (wieder) zu entdecken!

Reservierung im Fremdenverkehrsamt oder online (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html) erforderlich, im Rahmen der verfügbaren Plätze, max. 8 Teilnehmer pro Sitzung, ab 14 Jahren.

