GRAND MARCHÉ DES PRODUCTEURS 99 rue du Maréchal Joffre Sarreguemines, 8 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Nouveau cadre, nouvelle ambiance pour cette édition du Grand Marché des Producteurs de l’Agglo.

Rendez-vous dans le parc du château de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux !

Ils seront plus d’une quarantaine sur place pour vous faire découvrir leurs produits : miels, fruits et légumes, charcuteries, escargots, bières, vins, fromages, viandes, etc.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place et de participer à des animations.

Parkings disponibles à proximité.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

99 rue du Maréchal Joffre Parc du château

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



A new setting, a new atmosphere for this year’s Grand Marché des Producteurs de l’Agglo.

Come and meet our local producers in the park of the Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC) castle!

Over forty of them will be on hand to introduce you to their products: honeys, fruit and vegetables, cold meats, snails, beers, wines, cheeses, meats and more.

You’ll also be able to enjoy on-site refreshments and entertainment.

Parking available nearby.

Un nuevo escenario y un nuevo ambiente para el Gran Mercado de los Productores del Agglo de este año.

Venga a conocer a nuestros productores locales en el recinto del castillo de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC)

Más de cuarenta de ellos le harán descubrir sus productos: mieles, frutas y verduras, embutidos, caracoles, cervezas, vinos, quesos y carnes.

También podrá comer in situ y participar en las animaciones.

Aparcamiento disponible en las inmediaciones.

Ein neuer Rahmen, eine neue Atmosphäre für die diesjährige Ausgabe des Großen Marktes der Erzeuger der Agglo.

Treffen Sie sich im Park des Schlosses der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), um unsere lokalen Produzenten zu treffen!

Mehr als vierzig Produzenten werden vor Ort sein, um Ihnen ihre Produkte vorzustellen: Honig, Obst und Gemüse, Wurstwaren, Schnecken, Bier, Wein, Käse, Fleisch usw.

Sie haben die Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen und an Animationen teilzunehmen.

Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES