LE CHAUDRON MAGIQUE – DEFIEZ LA SORCIERE 99 rue du Maréchal Foch Sarreguemines, 28 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

A l’occasion du festival départemental Bêtes et Sorcières édition 2023, les enfants pourront défier la sorcière Carabistouille ! L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, vous ouvre les portes de son château hanté…

Une série d’activités ludiques

Cachée dans son château hanté, la sorcière Carabistouille protège son chaudron magique qu’elle ferme sous clé quand elle sort chasser les enfants… Mais qu’est-ce qu’elle peut bien cacher dans son chaudron ?!

Au total, ce seront 5 épreuves amusantes qui attendront les courageux participants. Le but sera de gagner les clés qui serviront à ouvrir le chaudron magique et récupérer le trésor qui s’y cache !

Porter un déguisement pour les enfants est vivement conseillé par la sorcière ! Et pour faire patienter les parents durant l’animation, un espace d’accueil leur sera aménagé dans le château.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou en ligne (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), dans la limite des places disponibles, 6 participants max. par session, de 6 à 10 ans.. Enfants

Dimanche 2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-11-04 14:30:00. 6 EUR.

99 rue du Maréchal Foch Château Utzschneider

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



For the 2023 edition of the Bêtes et Sorcières départemental festival, children can challenge the witch Carabistouille! The Sarreguemines Confluences Tourist Office, in partnership with the Communauté d?Agglomération Sarreguemines Confluences, opens the doors of its haunted castle?

A series of fun activities

Hidden away in her haunted castle, the witch Carabistouille protects her magic cauldron, which she locks when she goes out to chase children? But what could she be hiding in her cauldron?

A total of 5 fun challenges await the brave participants. The aim is to win the keys needed to open the magic cauldron and retrieve the treasure hidden inside!

The witch strongly advises children to wear a disguise! And to keep parents entertained, a reception area will be set up in the castle.

Reservations required at the Tourist Office or online (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), subject to availability, max. 6 participants per session, ages 6 to 10.

En el marco del festival Bêtes et Sorcières 2023, ¡los niños podrán desafiar a la bruja Carabistouille! La Oficina de Turismo de Sarreguemines Confluences, en colaboración con la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, abre las puertas de su castillo encantado?

Una serie de actividades lúdicas

Escondida en su castillo encantado, la bruja Carabistouille protege su caldero mágico, que cierra con llave cuando sale para ahuyentar a los niños? Pero, ¿qué podría esconder en su caldero?

En total, 5 divertidos desafíos esperan a los valientes participantes. El objetivo es ganar las llaves para abrir el caldero mágico y recuperar el tesoro escondido en su interior

La bruja recomienda encarecidamente que los niños vayan disfrazados Y para que los padres no tengan que esperar durante la diversión, se habilitará una zona de recepción para ellos en el castillo.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo o en línea (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html), según disponibilidad, máx. 6 participantes por sesión, de 6 a 10 años.

Anlässlich des Festivals Bêtes et Sorcières 2023 können die Kinder die Hexe Carabistouille herausfordern! Das Office de Tourisme Sarreguemines Confluences öffnet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences die Türen seines Spukschlosses?

Eine Reihe von spielerischen Aktivitäten

Die Hexe Carabistouille versteckt in ihrem Spukschloss ihren Zauberkessel und verschließt ihn, wenn sie auf Kinderjagd geht Aber was versteckt sie in ihrem Kessel?

Insgesamt warten fünf lustige Aufgaben auf die mutigen Teilnehmer. Das Ziel ist es, die Schlüssel zu gewinnen, mit denen du den Zauberkessel öffnen und den darin versteckten Schatz bergen kannst

Die Hexe rät den Kindern dringend, eine Verkleidung zu tragen! Um den Eltern die Wartezeit zu verkürzen, gibt es im Schloss einen Empfangsbereich für sie.

Reservierung im Tourismusbüro oder online (https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html) erforderlich, solange Plätze verfügbar sind, max. 6 Teilnehmer pro Sitzung, von 6 bis 10 Jahren.

