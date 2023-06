Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon, 30 juin 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

La Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville..

à ; fin : . .

99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Citadel of Besançon is considered as one of the most beautiful in France. It overhangs the old town by more than 100 meters.

La Ciudadela de Besançon está considerada como una de las más bellas de Francia. Domina el casco antiguo más de 100 metros.

Die Zitadelle von Besançon gilt als eine der schönsten in Frankreich. Sie überragt die Altstadt um mehr als 100 Meter.

Mise à jour le 2023-06-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON