Demi-journée soigneur à la Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon, 30 juin 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Vivez une expérience inoubliable au plus près des animaux et découvrez le métier de soigneur dans les coulisses du Parc zoologique de la Citadelle !.

à ; fin : . EUR.

99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Enjoy an unforgettable experience up close to the animals and discover the job of a keeper behind the scenes of the Citadelle Zoological Park!

Disfrute de una experiencia inolvidable cerca de los animales y descubra el trabajo de un cuidador entre los bastidores del Parque Zoológico de la Ciudadela

Erlebe ein unvergessliches Erlebnis aus nächster Nähe zu den Tieren und lerne den Beruf des Tierpflegers hinter den Kulissen des Zoologischen Parks…

Mise à jour le 2023-06-23 par COORDINATION DOUBS