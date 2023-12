Lectures musicales – Lire les montagnes 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 4 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre du Festival Lire les montagnes, les bibliothécaires de la médiathèque de Chamonix vous proposent des lectures de textes de montagne accompagnées du musicien Jacky Mouvillat au stick Chapman..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Lire les montagnes festival, librarians from Chamonix’s media library offer readings of mountain texts, accompanied by musician Jacky Mouvillat on the Chapman stick.

En el marco del festival Lire les montagnes, los bibliotecarios de la mediateca de Chamonix proponen lecturas de textos de montaña acompañados por el músico Jacky Mouvillat al Chapman stick.

Im Rahmen des Festivals Lire les montagnes bieten die Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Mediathek Chamonix Lesungen von Texten aus den Bergen an, die vom Musiker Jacky Mouvillat am Chapman-Stick begleitet werden.

