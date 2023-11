Découvre l’exposition et les œuvres de Marie Morel en famille ! 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 6 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes, Égalités, Réalités » organisé par la MJC de Chamonix.

Action organisée autour de l’exposition « Les femmes des siècles passés » de Marie MOREL, présentée à la Médiathèque du 25 novembre au 9 décembre..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes, Égalités, Réalités » festival organized by the Chamonix MJC.

Action organized around the exhibition « Women of past centuries » by Marie MOREL, presented at the Médiathèque from November 25 to December 9.

En el marco de la 7ª edición del festival « Femmes, Égalités, Réalités » organizado por el MJC de Chamonix.

Acción organizada en torno a la exposición « Mujeres de los siglos pasados » de Marie MOREL, presentada en la Médiathèque del 25 de noviembre al 9 de diciembre.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes, Égalités, Réalités », das von der MJC Chamonix organisiert wird.

Organisierte Aktion rund um die Ausstellung « Les femmes des siècles passés » von Marie MOREL, die vom 25. November bis 9. Dezember in der Mediathek zu sehen ist.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc