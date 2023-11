Les femmes des siècles passés – Exposition de Marie MOREL 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 25 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes, Égalités, Réalités » organisé par la MJC de Chamonix.

Exposition organisée en partenariat avec la Médiathèque de Chamonix et présentée à la Médiathèque du 25 novembre au 9 décembre 2023*.

2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes, Égalités, Réalités » festival organized by the MJC de Chamonix.

Exhibition organized in partnership with the Médiathèque de Chamonix and presented at the Médiathèque from November 25 to December 9, 2023*.

En el marco de la 7ª edición del festival « Femmes, Égalités, Réalités » organizado por el MJC de Chamonix.

Exposición organizada en colaboración con la Mediateca de Chamonix y presentada en la Mediateca del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2023*.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes, Égalités, Réalités », das von der MJC de Chamonix organisiert wird.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Chamonix organisiert und wird vom 25. November bis 9. Dezember 2023 in der Mediathek gezeigt*.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc