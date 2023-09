FESTIVAL 4810 JEUX 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 15 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

On retrouve la 2e édition du « Festival 4810 Jeux » avec le réseau des médiathèques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Dans le cadre de la Fête de la Science, le festival met la science à portée des plus petits. On expérimente, et on s’amuse !.

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The 2nd edition of the « Festival 4810 Jeux » is back with the Chamonix-Mont-Blanc valley media library network. As part of the Fête de la Science, the festival brings science within the reach of the very young. Experiment and have fun!

Vuelve la 2ª edición del « Festival 4810 Jeux » con la red de mediatecas del valle de Chamonix-Mont-Blanc. En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el festival acerca la ciencia a los más pequeños. ¡Experimenta y diviértete!

Ausgabe des « Festival 4810 Jeux » mit dem Netzwerk der Mediatheken im Tal von Chamonix-Mont-Blanc. Im Rahmen der Fête de la Science bringt das Festival die Wissenschaft in die Reichweite der Kleinsten. Wir experimentieren und haben Spaß!

