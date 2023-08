CONFÉRENCE LES ANNÉES FAUVES, présentation de l’exposition à la Fondation Gianadda 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 15 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Présentation de l’exposition « Les années fauves » actuellement à la Fondation Gianadda (Martigny, Suisse, du 7 juillet au 21 janvier 2023) par l’historienne de l’art Martha Degiacomi..

2023-09-15 18:30:00 fin : 2023-09-15 . .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Art historian Martha Degiacomi presents the exhibition « Les années fauves » currently on view at the Fondation Gianadda (Martigny, Switzerland, July 7 – January 21, 2023).

Presentación de la exposición « Los años fauves », actualmente en la Fundación Gianadda (Martigny, Suiza, del 7 de julio al 21 de enero de 2023), a cargo de la historiadora del arte Martha Degiacomi.

Präsentation der Ausstellung « Les années fauves », die derzeit in der Fondation Gianadda (Martigny, Schweiz, vom 7. Juli bis 21. Januar 2023) zu sehen ist, durch die Kunsthistorikerin Martha Degiacomi.

