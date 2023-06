EXPOSITION LES INTERVALLES DES ARTISTES MARIE EXTRASYSTOLE ET YOURI MEOT 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc, 11 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez découvrir l’exposition estivale de la médiathèque de Chamonix qui accueille cette année deux artistes : Marie Extrasystole, upcycleuse et Youri Meot, photographe..

2023-07-11 à ; fin : 2023-09-02 . .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the summer exhibition at the Chamonix media library, which this year welcomes two artists: Marie Extrasystole, upcyclist, and Youri Meot, photographer.

Venga a descubrir la exposición de verano de la mediateca de Chamonix, que este año acoge a dos artistas: Marie Extrasystole, upcyclista, y Youri Meot, fotógrafo.

Entdecken Sie die Sommerausstellung der Mediathek von Chamonix, die dieses Jahr zwei Künstler beherbergt: Marie Extrasystole, Upcyclerin, und Youri Meot, Fotograf.

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc