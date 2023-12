Le Noël de Diane 99 avenue Jean Jaurès Montélimar, 4 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Bonjour à tous,

Mercredi 13 décembre, l’atelier Diane de Poytiers vous invite à une soirée porte ouverte dans sa manufacture..

2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13 . .

99 avenue Jean Jaurès Nougat Diane de Poytiers

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hello everyone,

On Wednesday December 13, the Diane de Poytiers workshop invites you to an open evening at its factory.

Hola a todos

El miércoles 13 de diciembre, el taller Diane de Poytiers les invita a una velada de puertas abiertas en su fábrica.

Guten Tag an alle!

Am Mittwoch, den 13. Dezember, lädt Sie das Atelier Diane in Poytiers zu einem Abend der offenen Tür in seiner Manufaktur ein.

Mise à jour le 2023-12-01 par Montélimar Tourisme Agglomération