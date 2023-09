CINÉMA AU TGP : LE VOYAGE DANS LA LUNE 99 Avenue de la Libération Frouard, 28 février 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Rasmus A.Sivertsen.

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Feodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dès 5 ans, durée 1h20.. Enfants

Mercredi 2024-02-28 14:00:00 fin : 2024-02-28 15:20:00. 3 EUR.

99 Avenue de la Libération Espace Ermitage

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Rasmus A.Sivertsen.

Every country in the world dreams of reaching the moon to plant their flag. Solan and Ludvig decide to try their luck aboard the rocket built by Feodor. And so begins an incredible space odyssey!

From 5 years, duration 1h20.

Por Rasmus A. Sivertsen.

Todos los países del mundo sueñan con llegar a la Luna para plantar su bandera. Solan y Ludvig deciden probar suerte a bordo del cohete construido por Feodor. ¡Y así comienza una increíble odisea espacial!

A partir de 5 años, duración 1h20.

Von Rasmus A.Sivertsen.

Jedes Land der Welt träumt davon, den Mond zu erreichen und dort seine Flagge aufzustellen. Solan und Ludvig beschließen, ihr Glück an Bord der von Fjodor gebauten Rakete zu versuchen. Es beginnt eine unglaubliche Weltraum-Odyssee!

Ab 5 Jahren, Dauer 1h20.

