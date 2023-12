MARCHÉ DOMINICAL DE NOËL 99 avenue de la Libération Frouard, 17 décembre 2023 09:00, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël à l’Ermitage de Frouard.

Au programme, plus de 30 exposants avec animations, château gonflable, restauration, artisanat local, photographie et bien d’autres.

Avec la présence du Père Noël et de ses lutins.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 0 EUR.

99 avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market at Ermitage de Frouard.

On the program: over 30 exhibitors with entertainment, bouncy castle, food, local crafts, photography and much more.

With the presence of Santa Claus and his elves.

Mercado de Navidad en el Ermitage de Frouard.

En el programa: más de 30 expositores con animación, castillo hinchable, comida, artesanía local, fotografía y mucho más.

Papá Noel y sus duendes también estarán presentes.

Weihnachtsmarkt in der Ermitage von Frouard.

Auf dem Programm stehen mehr als 30 Aussteller mit Animationen, Hüpfburg, Essen, lokalem Kunsthandwerk, Fotografie und vielem mehr.

Mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns und seiner Elfen.

Mise à jour le 2023-12-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY