Noël à l’Aquarium du Périgord Noir 99 Allée Paul Jean Souriau Le Bugue, 23 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Chasse de noël, concours de coloriage du plus beau sapin, lettre au Père Noël, et bien sûr, une avalanche de cadeaux à gagner ! Présence du Père Noël..

2023-12-23 fin : 2024-01-08 17:00:00. EUR.

99 Allée Paul Jean Souriau Aquarium du Périgord Noir

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas hunt, coloring contest for the most beautiful Christmas tree, letter to Santa, and of course, an avalanche of gifts to win! Santa Claus will be present.

Caza de Navidad, concurso para colorear el árbol de Navidad más bonito, carta a Papá Noel y, por supuesto, ¡una avalancha de regalos para ganar! Papá Noel estará presente.

Weihnachtsjagd, Malwettbewerb für den schönsten Baum, Brief an den Weihnachtsmann und natürlich eine Lawine von Geschenken, die es zu gewinnen gibt! Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère