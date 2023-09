Halloween à l’Aquarium du Périgord Noir 99 Allee Paul Jean Souriau Le Bugue, 21 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Halloween est de retour à l’Aquarium du Périgord Noir !

Nous vous proposons toutes sortes d’activités et d’animations tel que :

La chasse d’Halloween

Pesée de citrouille

Boite mystère

Concours de coloriage

Création de masque et maquillage

Jeux pour enfant

Alors n’hésitez pas à venir déguisés, nous vous attendons avec impatience !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

99 Allee Paul Jean Souriau Aquarium du Périgord Noir

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Halloween is back at the Aquarium du Périgord Noir!

We’ve got all kinds of activities and entertainment on offer, including :

Halloween hunt

Pumpkin weighing

Mystery box

Colouring contest

Mask and make-up creation

Games for children

So don’t hesitate to come in costume – we look forward to seeing you!

¡Halloween vuelve al Aquarium du Périgord Noir!

Le proponemos todo tipo de actividades y animaciones, como :

Caza de Halloween

Pesaje de calabazas

Caja misteriosa

Concurso de colorear

Creación de máscaras y maquillaje

Juegos para niños

Así que no dudes en venir disfrazado, ¡te esperamos!

Halloween ist zurück im Aquarium du Périgord Noir!

Wir bieten Ihnen alle Arten von Aktivitäten und Animationen wie z.B. :

Die Halloween-Jagd

Kürbiswiegen

Mystery Box

Malwettbewerb

Erstellen von Masken und Schminken

Spiele für Kinder

Also zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen, wir freuen uns auf Sie!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère