Repas et concert pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 980 Allée du manoir Monflanquin, 31 décembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

La Dame du Lac organise un repas festif et un concert années 80/90 pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Réservation par téléphone..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

980 Allée du manoir Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Dame du Lac is organizing a festive meal and an 80s/90s concert for New Year’s Eve.

Reservations by telephone.

La Dame du Lac organiza una comida festiva y un concierto de los años 80/90 para Nochevieja.

Reservas por teléfono.

La Dame du Lac organisiert ein festliches Essen und ein 80/90er-Jahre-Konzert für den Silvesterabend.

Reservierung per Telefon.

