Atelier « carte de voeux » 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins Catégories d’Évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire Atelier « carte de voeux » 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins, 5 janvier 2024, Romanèche-Thorins. Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00 . Musée départemental du compagnonnage : Animez les vacances de vos enfants avec deux ateliers !

Ateliers : création d’une carte de voeux.

Pour souhaiter la bonne année de façon originale, viens imaginer et créer ta carte de vœux… Ta création sera unique !

Mercredi pour les enfants de 4 à 6 ans / Vendredi pour les enfants de 7 à 12 ans. EUR.

98 rue Pierre-François Guillon Musée du Compagnonnage

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par Mission Tourisme – Département 71 Détails Catégories d’Évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Autres Code postal 71570 Lieu 98 rue Pierre-François Guillon Adresse 98 rue Pierre-François Guillon Musée du Compagnonnage Ville Romanèche-Thorins Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins Latitude 46.18795 Longitude 4.73427 latitude longitude 46.18795;4.73427

98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romaneche-thorins/