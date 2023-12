DEUX RÉCITALS PRIVÉS AVEC EDMUND BARTON BULLOCK 98 Rue du Couvent Palaminy, 9 décembre 2023 16:00, Palaminy.

Palaminy,Haute-Garonne

Une belle façon de fêter Noël en musique. Une réception suivra chaque récital..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 15 EUR.

98 Rue du Couvent L’ANCIENNE MAISON DU RÉGISSEUR DU CHÂTEAU DE PALAMINY

Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie



A great way to celebrate Christmas with music. A reception will follow each recital.

Una forma estupenda de celebrar la Navidad con música. Después de cada recital se ofrecerá una recepción.

Eine schöne Art, Weihnachten mit Musik zu feiern. Im Anschluss an jedes Rezital findet ein Empfang statt.

