LES WEEK-ENDS DE LA SYNA 98 Avenue Saint-Rémy Forbach, 3 novembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Les week-ends de La Syna sont de retour en ce mois de novembre. Lancés au début de l’année 2022, ces rendez-vous festifs font désormais partie du paysage culturel forbachois. Ils forment un moment privilégié de partage, de découverte et de convivialité autour de traditions diverses.

La Ville de Forbach vous invite une fois de plus au voyage, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023 pour une plongée au cœur de l’Irlande.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 18:30:00 fin : 2023-11-03 21:00:00. 0 EUR.

98 Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est



La Syna weekends are back in November. Launched at the beginning of 2022, these festive events have become part of Forbach?s cultural landscape. They are a privileged moment for sharing, discovery and conviviality around diverse traditions.

The City of Forbach once again invites you to travel to Ireland on Friday November 3, Saturday November 4 and Sunday November 5, 2023.

Los fines de semana de La Syna vuelven en noviembre. Estos eventos festivos, que comenzaron a principios de 2022, se han convertido en un elemento habitual del paisaje cultural de Forbach. Son una gran oportunidad para compartir, descubrir y disfrutar de diversas tradiciones.

Una vez más, la ciudad de Forbach le invita a hacer un viaje al corazón de Irlanda el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre de 2023.

Die Wochenenden von La Syna sind in diesem November wieder da. Diese festlichen Veranstaltungen, die Anfang 2022 ins Leben gerufen wurden, sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft Forbachs. Sie bilden einen privilegierten Moment des Teilens, der Entdeckung und der Geselligkeit rund um die verschiedenen Traditionen.

Die Stadt Forbach lädt Sie am Freitag, den 3., Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. November 2023 erneut zu einer Reise ins Herz Irlands ein.

Mise à jour le 2023-10-24 par FORBACH TOURISME