STAGE PHOTOGRAMME – BÉZIERS
98 Avenue Georges Clemenceau
Béziers, 13 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 18:00:00

fin : 2023-12-13 22:00:00 Venez découvrir la technique du photogramme, une pratique qui consiste à faire une image photographique mais sans utiliser d’appareil photo !.

98 Avenue Georges Clemenceau

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Catégories d'Évènement: Béziers, Hérault
Code postal 34500
Lieu 98 Avenue Georges Clemenceau
Ville Béziers
Departement Hérault

