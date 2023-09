France Services Gourdon : Journées Portes Ouvertes 98, Avenue Gambetta Gourdon, 9 octobre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite ou vos allocations familiales… A moins de 30 minutes de chez vous, les agents France Services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien..

2023-10-09 09:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

98, Avenue Gambetta France Services

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Whether you need to apply for a car registration document, have a question about your tax, pension or child benefit… Less than 30 minutes from your home, France Services agents can help you with all your day-to-day formalities.

Tanto si necesita solicitar el permiso de circulación de un vehículo, como si tiene alguna duda sobre impuestos, su pensión o su subsidio familiar… A menos de 30 minutos de su domicilio, los agentes de France Services pueden ayudarle con todos sus trámites cotidianos.

Für Ihren Antrag auf einen Fahrzeugschein, eine Frage zu Ihren Steuern, Ihrer Rente oder Ihrem Kindergeld… Weniger als 30 Minuten von Ihrem Wohnort entfernt begleiten Sie die Agenten von France Services bei all Ihren alltäglichen Schritten.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Gourdon