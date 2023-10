Festival de jeux de société 98 av. Francis Planté Dax, 25 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

40 tables de jeu pour tous les âges et goûts : jeux modernes, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux coopératifs, jeux en bois, jeux traditionnels. Buvette et restauration sur place. Organisé par l’Adour du jeu.

Samedi : 10h – 1h & dimanche : 10h – 18h..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

98 av. Francis Planté Salle Amélie Charrière

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



40 game tables for all ages and tastes: modern games, board games, card games, cooperative games, wooden games, traditional games. Refreshments and catering on site. Organized by Adour du jeu.

Saturday: 10am – 1am & Sunday: 10am – 6pm.

40 mesas de juego para todas las edades y gustos: juegos modernos, juegos de mesa, juegos de cartas, juegos cooperativos, juegos de madera, juegos tradicionales. Refrescos y comida in situ. Organizado por Adour du jeu.

Sábado: 10.00 h – 1.00 h y domingo: 10.00 h – 18.00 h.

40 Spieltische für alle Altersgruppen und Geschmäcker: moderne Spiele, Brettspiele, Kartenspiele, kooperative Spiele, Holzspiele, traditionelle Spiele. Getränke und Speisen vor Ort. Organisiert von l’Adour du jeu.

Samstag: 10h – 1h & Sonntag: 10h – 18h.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Grand Dax