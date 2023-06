Repas en musique 98 av Francis Planté Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Repas en musique 98 av Francis Planté Dax, 9 juillet 2023, Dax. Dax,Landes Tous à table en musique et chanson avec le Chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

98 av Francis Planté Salle Amélie Charrière

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Lieu 98 av Francis Planté Adresse 98 av Francis Planté Salle Amélie Charrière Ville Dax Departement Landes Lieu Ville 98 av Francis Planté Dax

98 av Francis Planté Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/