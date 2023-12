ROLLER PARTY PAILLETTES 97Bis Boulevard de Suisse Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16 01:00:00

Le CircoGraphe et In Roller We Dance présentent la Paillettes Roller Party..

Venez découvrir ce nouveau lieu artisitique et rouler-danser pour cette soirée pailletée.

Au programme une initiation au roller dance et ensuite à vous le dancefloor !

C’est l’occasion rêvée de sortir votre robe à strass ou votre chemise satinée.

Dress code, vous l’aurez deviné : Full paillettes !

Bar associatif et miam miam sur place.

Informations pratiques :

– Location de patins pour adultes sur place (à partir du 35 )

– Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte sur la piste.

– Les patins à roulettes doivent être équipés de freins, plugs ou patins de protection.

5 EUR.

97Bis Boulevard de Suisse CIRCOGRAPHE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



