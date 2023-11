Noël à la Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues, 3 décembre 2023, Les Lèves-et-Thoumeyragues.

Les Lèves-et-Thoumeyragues,Gironde

Noël à la Ferme des Mauberts à Les Lèves et Thoumeyragues.

Production de vin et de lait de jument en Agriculture biologique.

Venez passer un moment à la ferme pour découvrir la traite des juments, déguster leur lait, visiter le chai et déguster nos vins.

Visite gratuite à 15h.

Goûter de la ferme : crêpes au lait de jument, chocolat chaud, vin chaud, jus de fruits.

Boutique à la ferme : savons, cosmétiques, vin, idées cadeaux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

972 route des Jourdis La Ferme des Mauberts

Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas at Ferme des Mauberts in Les Lèves and Thoumeyragues.

Organic production of wine and mare’s milk.

Come and spend some time at the farm to discover how the mares are milked, taste their milk, visit the winery and taste our wines.

Free visit at 3pm.

Farm snack: mare’s milk pancakes, hot chocolate, mulled wine, fruit juice.

Farm store: soaps, cosmetics, wine, gift ideas.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation!

Navidad en la granja Mauberts de Les Lèves y Thoumeyragues.

Producción ecológica de vino y leche de yegua.

Venga a pasar un rato en la granja para descubrir cómo se ordeñan las yeguas, probar su leche, visitar la bodega y degustar nuestros vinos.

Visita libre a las 15h.

Merienda en la granja: tortitas de leche de yegua, chocolate caliente, vino caliente, zumo de frutas.

Tienda de la granja: jabones, cosméticos, vino, ideas para regalos.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. ¡Beba con moderación!

Weihnachten auf der Ferme des Mauberts in Les Lèves und Thoumeyragues.

Produktion von Wein und Stutenmilch in biologischer Landwirtschaft.

Verbringen Sie einen Moment auf dem Bauernhof, um das Melken der Stuten zu entdecken, ihre Milch zu probieren, den Weinkeller zu besichtigen und unsere Weine zu verkosten.

Kostenlose Besichtigung um 15 Uhr.

Goûter de la ferme: Crêpes aus Stutenmilch, heiße Schokolade, Glühwein, Fruchtsäfte.

Hofladen: Seifen, Kosmetika, Wein, Geschenkideen.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich, also in Maßen genießen!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT du Pays Foyen